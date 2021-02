Porto-Juventus | Pirlo | “Mancata lucidità | dopo il 1° gol è diventata più dura Chiesa? Ha rimesso tutto in pista”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Parola ad Andrea.Blackout dellaal 'do Dragao', sconfitta con il risultato di 2-1 dal, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A salvare i bianconeri nel finale, fino a quel momento sotto di due gol, la rete diall'82° che tiene ancora vive le speranze della "Vecchia Signora" in vista del ritorno. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico Andrea, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport"."L'approccio è diventato sbagliatoun minuto. Prendere un gol così è normale che viene un po' di paura, ti mancano le sicurezze che non dovrebbero mai mancare in un ottavo di finale. Non era l'inizio che volevamo, abbiamo preso un gol strano. La partita era questa, loro erano molto bravi a chiudersi el'1-0 l'hanno ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - BiancoRossi1979 : RT @Ruttosporc: La Juventus sotto col Porto è una non-notizia: hanno le stesse Champions League e l'ultima del Porto è più recente dell'ult… - Gobbo37 : @LKinoshi Però adesso cominciano ad essere troppi i rigori non dati a nostro favore Juve Real Madrid andata su Cuad… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

Se Chiesa è stato tra i pochi bianconeri a salvarsi è perché i pochi palloni che ha avuto in fase avanzata li ha spesso resi un pericolo per il. Al 16' sulla destra, servito da Alex Sandro dall'...Il 2 - 1 nell'andata degli ottavi di Champions è stata una partita tutta in salita, e Pirlo lo dice a chiare lettere: "L'approccio è diventato sbagliato dopo avere preso il gol, perché ci sono mancate ...Una brutta Juventus perde per 2-1 in casa del Porto nel match di andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. Dopo le reti di Taremi e Marega in apertura dei due tempi, Chiesa regal ...Sprofondo bianconero ad Oporto. La Juventus, cade per 2-1 in casa del Porto nel match di andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. All'Estádio do Dragão la squadra di mister Pirl ...