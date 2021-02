Pineto | incidente d’auto sull’Adriatica | muore una 25enne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)frontale sulla statale 16, a, in provincia di Teramo, causa la morte della ragazza: Arianna Husejnovic, di origine straniera, residente a Silvi Marina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'impatto tra le due auto sarebbe stato violentissimo. Immediati i soccorsi: la donna, ancora viva all'arrivo dell'ambulanza, è deceduta durante il tragitto verso l'ospedale di Atri. Il conducente dell'alto mezzo, M. F., di 34 anni, non risulta in pericolo di vita. Rimasto illeso, attualmente è ricoverato per accertamenti. Oltre al personale del 118, sul posto anche il magistrato Stefano Giovagnoni con la Polizia stradale di Teramo, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine. La statale rimane bloccata per consentire lo svolgimento dei rilievi. Francesca Perrotta