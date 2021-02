Mercato Juventus, dalla Francia: l’Everton piomba sul gioiello bianconero (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mercato Juventus – l’Everton insiste per portare a Liverpool Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus può partire per una cifra di circa 30 milioni di euro. Secondo quanto riporta “France Football“, l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a tentare nuovamente il colpo Adrien Rabiot dalla Juventus. Il centrocampista francese piace moltissimo al tecnico italiano. I bianconeri continuano a chiedere 30mln di euro, una cifra che il club inglese vorrebbe abbassare. In estate ci sarà un nuovo assalto. Mercato Juventus, Everton su Rabioy Ancelotti ha chiesto alla proprietà dei Toffees di investire sull’ex Psg. Paratici dal canto suo ha immediatamente aperto alla cessione e sta cercando una valida alternativa all’elemento transalpino ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 17 febbraio 2021)insiste per portare a Liverpool Adrien Rabiot. Il centrocampista dellapuò partire per una cifra di circa 30 milioni di euro. Secondo quanto riporta “France Football“,di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a tentare nuovamente il colpo Adrien Rabiot. Il centrocampista francese piace moltissimo al tecnico italiano. I bianconeri continuano a chiedere 30mln di euro, una cifra che il club inglese vorrebbe abbassare. In estate ci sarà un nuovo assalto., Everton su Rabioy Ancelotti ha chiesto alla proprietà dei Toffees di investire sull’ex Psg. Paratici dal canto suo ha immediatamente aperto alla cessione e sta cercando una valida alternativa all’elemento transalpino ...

