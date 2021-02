Malore, il principe Filippo ricoverato in ospedale: ha 99 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il principe Filippo Mountbatten, marito della regina Elisabetta, è stato ricoverato martedì sera all’ospedale re Edoardo VI di Londra come “misura precauzionale” a seguito di un Malore. Lo riferisce Buckingham Palace, aggiungendo che è atteso che il 99enne marito della regina Elisabetta II resti in ospedale per alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. “Il ricovero del Duca di Edimburgo è una misura precauzionale, presa su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male”, fa sapere Buckingham Palace. Il principe Filippo, 100 anni da compiere il prossimo 10 giugno, si trova presso il King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Il libro scandalo che racconta i “focosi appetiti sessuali” della regina ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) IlMountbatten, marito della regina Elisabetta, è statomartedì sera all’re Edoardo VI di Londra come “misura precauzionale” a seguito di un. Lo riferisce Buckingham Palace, aggiungendo che è atteso che il 99enne marito della regina Elisabetta II resti inper alcuni giorni sotto osservazione e a riposo. “Il ricovero del Duca di Edimburgo è una misura precauzionale, presa su consiglio del Dottore di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male”, fa sapere Buckingham Palace. Il, 100da compiere il prossimo 10 giugno, si trova presso il King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Il libro scandalo che racconta i “focosi appetiti sessuali” della regina ...

