Lombardia | Fontana | “Spero non finire in zona arancione | Cts dovrebbe darci prima i dati”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel corso di un’intervista rilasciata a Bergamo Tv, il governatore della, Attilio, ha parlato della possibilità che la regione da lui amministrata possa tornare inda venerdì, criticando anche il Cts per la poca tempestività nelle comunicazioni: “che lanon debba ritornare in. Iufficiali non sono ancora arrivati, con il Cts ci si confronta il venerdì. Per me, se fosse possibile, sianticipare questa data, perché ial Cts arrivano al martedì e quindi forse si potrebbe anticipare la notizia”. SportFace.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ieri sera ha firmato l'ordinanza che dispone l'attivazione della 'fascia rossa' per 4 comuni lombardi, che da questa sera alle 18 chiuderanno ...