LIVE Prada Cup in DIRETTA: si torna a gareggiare! Luna Rossa ancora offesa: "Siete senza onore" (Di giovedì 18 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI torna A gareggiare! VITTORIA POLITICA PER Luna Rossa. MA OFFESE PESANTISSIME DAI NEOZELANDESI… Luna Rossa FURIOSA CONTRO L'IPOTESI DI GAREGGIARE IL 26 FEBBRAIO. MINACCIA AZIONI LEGALI IL RINVIO DELLA Prada CUP POTREBBE AGEVOLARE INEOS: BEN AINSLIE PUO' IMITARE Luna Rossa. ECCO COME Luna Rossa LAPIDATA senza RISPETTO. SONO INEOS E NEW ZEALAND CHE VANNO CONTRO IL REGOLAMENTO! VIDEO: Luna Rossa torna AD ALLENARSI VIDEO: INCROCIO RAVVICINATO IN ALLENAMENTO TRA Luna Rossa, INEOS E NEW ZEALAND HA RAGIONE Luna ...

