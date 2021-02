Life, progetti per la natura e il clima: Bruxelles stanzia 121 milioni di euro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Commissione europea ha annunciato oggi investimenti per 121 milioni di euro in nuovi progetti integrati nell’ambito del programma Life per l’ambiente e l’azione per il clima. Questa somma – spiega una nota – aumentata del 20% rispetto allo scorso anno, stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi ambientali. Si prevede che nei progetti integrati confluiranno ingenti fondi supplementari: gli Stati membri potranno quindi contare anche su altre fonti di finanziamento dell’Ue, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli investimenti del settore privato. “Per realizzare il Green Deal ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La Commissionepea ha annunciato oggi investimenti per 121diin nuoviintegrati nell’ambito del programmaper l’ambiente e l’azione per il. Questa somma – spiega una nota – aumentata del 20% rispetto allo scorso anno, stimolerà la ripresa verde e aiuterà Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Slovacchia a raggiungere i loro obiettivi ambientali. Si prevede che neiintegrati confluiranno ingenti fondi supplementari: gli Stati membri potranno quindi contare anche su altre fonti di finanziamento dell’Ue, compresi i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca, oltre ai fondi nazionali e agli investimenti del settore privato. “Per realizzare il Green Deal ...

