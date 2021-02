Lazio, Signori: «I miei gol più belli contro Inter e Torino» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex attaccante della Lazio Beppe Signori è Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia nel giorno del suo compleanno Oggi è il Beppe Signori day. L’ex attaccante e capitano della Lazio compie, infatti, 53 anni. In un’Intervista che ha rilasciato questo pomeriggio, ha ricordato i tempi in biancoceleste, specialmente i suoi gol migliori. Inoltre, ha voluto fare i complimenti al bomber Ciro Immobile, che lo ha superato da poco nella classifica dei marcatori all-time della Lazio. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio VAI SU LazioNEWS24 Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha affermato: «I miei gol più belli sono quelli ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’ex attaccante dellaBeppevenuto ai microfoni di Radio InOlympia nel giorno del suo compleanno Oggi è il Beppeday. L’ex attaccante e capitano dellacompie, infatti, 53 anni. In un’vista che ha rilasciato questo pomeriggio, ha ricordato i tempi in biancoceleste, specialmente i suoi gol migliori. Inoltre, ha voluto fare i complimenti al bomber Ciro Immobile, che lo ha superato da poco nella classifica dei marcatori all-time della. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24venuto ai microfoni di Radio InOlympia, ha affermato: «Igol piùsono quelli ...

laziolibera : Signori: 'Felice che Immobile batta i miei record. Ma con il Var...' - spicciar : Un giorno indimenticabile. Mezza città in sfilata da via Novaro a Piazza Barberini per far rimanere #Signori alla… - E_M_A78 : RT @Alex_Piace: ??#Signori colorò di nuovo il cielo di un biancoceleste acceso La maglia di #Signori sulle spalle dei bambini?? Il diagona… - gianmariniello : RT @ilmessaggeroit: Lazio, Signori compleanno con dediche: «Felice per i gol di Immobile. Curioso di vedere Gazza sull'Isola dei famosi» ht… - IlmsgitSport : Lazio, Signori compleanno con dediche: «Felice per i gol di Immobile. Curioso di vedere Gazza sull'Isola dei famosi» -