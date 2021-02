pantagruel333 : @riccardoismyna1 qua la nebbia era già parecchio fitta... - Mintauros1 : @N_i_c_o_la @MediasetTgcom24 ???? attenzione...alcune esplodono....?? - lellinara : RT @MediasetTgcom24: Gwyneth Paltrow alle prese con i segni del Covid: 'Soffro di 'nebbia nel cervello'' #gwynethpaltrow - MarisciaFox : RT @MediasetTgcom24: Gwyneth Paltrow alle prese con i segni del Covid: 'Soffro di 'nebbia nel cervello'' #gwynethpaltrow - razorblack66 : RT @MediasetTgcom24: Gwyneth Paltrow alle prese con i segni del Covid: 'Soffro di 'nebbia nel cervello'' #gwynethpaltrow -

Ultime Notizie dalla rete : Gwyneth Paltrow

alle prese con i postumi del Covid . L'attrice, in un articolo sul suo sito Goop, ha spiegato di essere stata malata nei mesi scorsi ma di non esserne ancora completamente uscita. ..."Il mio corpo era molto infiammato, ho deciso di seguire un protocollo alimentare per depurarmi", ultima, in linea temporale, ad aver parlato di Coronavirus, ha ammesso di aver avuto ...L'attrice ha spiegato in un articolo sul suo sito di aver contratto il virus nei mesi scorsi e si soffrire ancora di alcuni postumi ...In un lungo post, Gwyneth ha raccontato di come il covid-19 le abbia lasciato per mesi una forte spossatezza e una sensazione di nebbia mentale. L'attrice ha detto che a gennaio il medico a cui si è r ...