Giustizia, il procuratore Melillo: A Napoli tempi processo intollerabilmente lunghi. E su Recovery arriviamo impreparati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “A Napoli i tempi del processo sono intollerabilmente lunghi e questo si traduce in una selezione dell’effettività della giurisdizione penale”. Lo ha detto il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di una convenzione quadro con l’Università “Federico II” di Napoli. Secondo Melillo “a Napoli è particolarmente visibile la lesione della promessa costituzionale della ragionevole durata del processo”. I tempi “intollerabilmente lunghi” dei processi, ha sottolineato il procuratore, causano lo stagliarsi di “un cono d’ombra nel quale finiscono i processi ai colletti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Adelsonoe questo si traduce in una selezione dell’effettività della giurisdizione penale”. Lo ha detto ildiGiovanni, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di una convenzione quadro con l’Università “Federico II” di. Secondo“aè particolarmente visibile la lesione della promessa costituzionale della ragionevole durata del”. I” dei processi, ha sottolineato il, causano lo stagliarsi di “un cono d’ombra nel quale finiscono i processi ai colletti ...

