GF VIP | Adua Del Vesco rivela | “Il suo giudizio mi ha fatto male”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nelle ultime ore, nella Casa più spiata d’Italia,Delsi è confidata con Stefania Orlando riguardo il suo rapporto d’amicizia con Dayane Mello. All’attrice alcuni atteggiamenti della modella brasiliana non sono piaciuti GF VIP news,Delsta vivendo un momento speciale Nella Casa del GF VIP,Delsta attraversando un momento speciale. La giovane attrice siciliana infatti in questi giorni ha iniziato una vera e propria love story con Andrea Zenga. La scintilla tra i due concorrenti è scattata a ridosso della festa di San Valentino. Avvicinandosi ad Andrea,ha trascorso a sua volta meno tempo insieme alla sua amica del cuore Dayane Mello. La modella brasiliana notando un allontanamento da parte della sua amicaha ...

Oggi, però, la situazione all'interno del Grande Fratelloha subito uno scossone di non poco momento con l'uscita allo scoperto della neonata relazione traDel Vesco ed Andrea Zenga , che ...... tanto da far nascere notevoli malumori nella Casa del Grande Fratello. Morra lancia una ... Non so a voi ma a me sembrano una bella frecciatina nei confronti dell'exdelle fiction. Nel dubbio, ...Nelle ultime ore, nella Casa più spiata d'Italia, Adua Del Vesco si è confidata con Stefania Orlando riguardo il suo rapporto d'amicizia con Dayane Mello. All'attrice alcuni atteggiamenti della modell ...Massimiliano Morra ha scritto un post ambiguo che i fan pensano sia una frecciatina da una vip del Grande Fratello. Ecco che succede.