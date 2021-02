Francesco Renga è al suo nono festival di Sanremo con “Quando trovo te”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Brescia. «Canzone di speranza e di felicità: sono un uomo fortunato, non tingo i capelli, ancora». È l’ammissione fatta da, collegato da casa in streaming, alla presentazione della canzone “te” con cui è in gara fra i campioni al prossimodi. È la nona partecipazione di, compresa la prima con i Timoria 30 anni fa. «È la prima che mi ha segnato, la più entusiasmante – ha ricordato – Ho tenuto una vena di follia e di incoscienza a quel primo, rimasta negli anni, anche ora e ogni volta che ci sono ritornato. La canzone “Raccontami” è il primoda solista nel 2001, mentre “Angelo” è legata alla vittoria nel 2005 ed ha segnato il passaggio ...

è pronto per .è in gara al 71° Festival di Sanremo , in programma al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo, col suo nuovo brano ' Quando trovo te '. SANREMO 2021,CON 'QUANDO TROVO TE' ...Sanremo 2021,: 'Cantare senza pubblico è limitante, non sono abituato, ma non vedo l'ora' . In gara con il brano 'Quando trovo te' (Sony Music), scritto insieme a Roberto Casalino e Dario Faini, ...A trent'anni dal suo primo Festival con i Timoria (1991), Francesco Renga si prepara ad affrontare per la nona volta il palco dell'Ariston con Quando trovo te, una canzone di speranza che dedica a tut ...