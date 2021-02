Formia, ucciso a coltellate senza una motivazione precisa: aveva solo 17 anni (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’omicidio avvenuto nella serata di ieri ha visto la morte di un ragazzo di soli 17 anni, ucciso a coltellate. ucciso senza un’apparente motivo, accoltellato più e più volte fino a recidergli l’arteria femorale e provocargli un’emorragia interna che è stata fatale. La tragedia a Formia, un comune laziale nella provincia di Latina, dove Romeo Bondanese è stato ucciso da un coetaneo venuto dalla vicina regione, da Caserta, fermato poi dalla Polizia di Stato. L’omicida ha fatto sparire l’arma del delitto e soprattutto non vi sono ancora motivazioni chiare sul movente che ha portato la morte del giovane, con ancora una vita davanti a se. LEGGI ANCHE >>> Omicidio di Bolzano, Benno non era preoccupato quando i genitori erano spariti LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’omicidio avvenuto nella serata di ieri ha visto la morte di un ragazzo di soli 17un’apparente motivo, accoltellato più e più volte fino a recidergli l’arteria femorale e provocargli un’emorragia interna che è stata fatale. La tragedia a, un comune laziale nella provincia di Latina, dove Romeo Bondanese è statoda un coetaneo venuto dalla vicina regione, da Caserta, fermato poi dalla Polizia di Stato. L’omicida ha fatto sparire l’arma del delitto e soprattutto non vi sono ancora motivazioni chiare sul movente che ha portato la morte del giovane, con ancora una vita davanti a se. LEGGI ANCHE >>> Omicidio di Bolzano, Benno non era preoccupato quando i genitori erano spariti LEGGI ANCHE ...

