Facebook multato dall'Antitrust: uso dei dati degli utenti scorretto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nonostante il richiamo del 2018, Facebook secondo l'Antitrust ha continuato a ingannare gli utenti non informandoli dell'attività di raccolta dati per uso commerciale. PixabayDura sanzione per il social network creato da Mark Zuckerberg: l'Antitrust, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha multato Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. per non aver ottemperato alle indicazioni di sospendere la pratica scorretta sul trattamento dei dati dei suoi utenti e per non aver mai pubblicato la dichiarazione rettificativa richiesta ormai quasi tre anni fa. La sanzione è di 7 milioni di euro. Ti potrebbe interessare anche -> Clubhouse: le falle sulla sicurezza e i dubbi sul trattamento dei dati Il richiamo del ...

