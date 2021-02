Draghi | ' fare per nostri figli quello che i nostri padri fecero per noi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tuttoche inonni eper noi, sacrificandosi oltre misura". Così il presidente del Consiglio Mario, nelle comunicazioni in Aula al Senato per il voto di fiducia. "È una domanda che ci dobbiamo porre - prosegue - quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l'università e la cultura. Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo igiovani costringendoli ad emigrare da un paese che troppo spesso non sa valutare il merito e non ha ancora realizzato una effettiva ...