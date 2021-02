Djokovic-Karatsev, Semifinale Australian Open: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella sessione serale di giovedì 18 febbraio, dalle 9.30 italiane il numero 1, il serbo Novak Djokovic, sfiderà il qualificato russo Aslan Karatsev per un posto nella finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2021 di tennis. Si tratta di uno scontro sulla carta con un pronostico scritto. Il match Djokovic-Karatsev degli Australian Open 2021 verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo del match degli Australian Open 2021 di giovedì 18 febbraio, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella sessione serale di giovedì 18 febbraio, dalle 9.30 italiane il numero 1, il serbo Novak, sfiderà il qualificato russo Aslanper un posto nella finale del tabellone di singolare maschile degli2021 di tennis. Si tratta di uno scontro sulla carta con un pronostico scritto. Il matchdegli2021 verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto del match degli2021 di giovedì 18 febbraio, ...

