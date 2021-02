Czyborra: «Non parlo con gli avversari, solo una volta con Eriksen» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il terzino del Genoa Lennart Czyborra ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza in Serie A. Le sue parole Il terzino del Genoa Lennart Czyborra ha rilasciato un’intervista al sito SportBuzzer in cui ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza in Serie A. Ecco le sue parole raccolte da FcInterNews. Eriksen – «Sul campo parlo solo con i miei compagni e sono concentrato. E se faccio scappare il mio avversario tre volte, non ci parliamo tanto. Ma ovviamente, ogni tanto parli. All’Inter, ad esempio, sono entrato in conversazione con Christian Eriksen, ci siamo trovati uno accanto all’altro. Alla fine, sono i tuoi avversari, non i tuoi amici». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il terzino del Genoa Lennartha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza in Serie A. Le sue parole Il terzino del Genoa Lennartha rilasciato un’intervista al sito SportBuzzer in cui ha raccontato alcuni dettagli della sua esperienza in Serie A. Ecco le sue parole raccolte da FcInterNews.– «Sul campocon i miei compagni e sono concentrato. E se faccio scappare il mioo tre volte, non ci parliamo tanto. Ma ovviamente, ogni tanto parli. All’Inter, ad esempio, sono entrato in conversazione con Christian, ci siamo trovati uno accanto all’altro. Alla fine, sono i tuoi, non i tuoi amici». Leggi su Calcionews24.com

