Covid, addio a Claudio Sorrentino: fu il doppiatore di Mel Gibson e John Travolta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' morto, stroncato dal Covid, l'attore e doppiatore Claudio Sorrentino . A darne notizia, tra gli altri, il Museo del Cinema di Catania. Nato a Roma il 18 luglio del 1945, Sorrentino era noto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E' morto, stroncato dal, l'attore e. A darne notizia, tra gli altri, il Museo del Cinema di Catania. Nato a Roma il 18 luglio del 1945,era noto ...

fanpage : Ha salvato centinaia di bambini dal cancro. Il dottor Basso ha perso la sua battaglia contro il Covid-19. Addio, 'a… - ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - Silvana52809292 : RT @Pupi18054216: Amica insegna come supplente covid alle medie. Studenti ebeti. Pieno di disturbi apprendimento. Insegnanti totalmente dem… - Anto202016 : RT @Pupi18054216: Amica insegna come supplente covid alle medie. Studenti ebeti. Pieno di disturbi apprendimento. Insegnanti totalmente dem… - alecittadino : RT @Pupi18054216: Amica insegna come supplente covid alle medie. Studenti ebeti. Pieno di disturbi apprendimento. Insegnanti totalmente dem… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid addio Addio a Claudio Sorrentino, doppiatore di John Travolta e Mel Gibson Lutto nel mondo del doppiaggio italiano : è morto a Roma a 75 anni a causa del Covid Claudio Sorrentino , storico doppiatore di John Travolta in film di culto come Pulp Fiction, nonché di Mel Gibson anche nel pluripremiato Braveheart, oltre a Bruce Willis in meno occasioni (gli ...

Covid, addio a Claudio Sorrentino: fu il doppiatore di Mel Gibson e John Travolta E' morto, stroncato dal Covid, l'attore e doppiatore Claudio Sorrentino . A darne notizia, tra gli altri, il Museo del Cinema di Catania. Nato a Roma il 18 luglio del 1945, Sorrentino era noto soprattutto come doppiatore: fu ...

"Con il Covid addio Carnevale" il Resto del Carlino Coronavirus, addio a Claudio Sorrentino: fu "voce" di John Travolta, Mel Gibson e Bruce Willis Era nato a Roma il 18 luglio del 1945 ed aveva cominciato fin da piccolo a dare la sua voce a personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo come Ron Howard ovvero il Richie Cunningham di Hap ...

Covid, addio a Claudio Sorrentino: fu il doppiatore di Mel Gibson e John Travolta E' morto, stroncato dal Covid, l'attore e doppiatore Claudio Sorrentino. A darne notizia, tra gli altri, il Museo del Cinema di Catania. Nato a Roma il 18 luglio del 1945, Sorrentino era noto soprattu ...

Lutto nel mondo del doppiaggio italiano : è morto a Roma a 75 anni a causa delClaudio Sorrentino , storico doppiatore di John Travolta in film di culto come Pulp Fiction, nonché di Mel Gibson anche nel pluripremiato Braveheart, oltre a Bruce Willis in meno occasioni (gli ...E' morto, stroncato dal, l'attore e doppiatore Claudio Sorrentino . A darne notizia, tra gli altri, il Museo del Cinema di Catania. Nato a Roma il 18 luglio del 1945, Sorrentino era noto soprattutto come doppiatore: fu ...Era nato a Roma il 18 luglio del 1945 ed aveva cominciato fin da piccolo a dare la sua voce a personaggi che sono entrati nell’immaginario collettivo come Ron Howard ovvero il Richie Cunningham di Hap ...E' morto, stroncato dal Covid, l'attore e doppiatore Claudio Sorrentino. A darne notizia, tra gli altri, il Museo del Cinema di Catania. Nato a Roma il 18 luglio del 1945, Sorrentino era noto soprattu ...