Coronavirus | 369 vittime in 24 ore Diminuiscono i nuovi ricoveri in terapia intensiva | 113 ieri 154

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il bollettino del 17 febbraio Cresce nuovamente il numero dellepositive alin tutta Italia: 369 oggi a fronte delle 336 che erano state registrate dal bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute die le 258 di due giorni fa. Il computo totale delleda quando è cominciata l’emergenza sanitaria è di 94.540. Soro 12.074 icasi di contagio registrati per 294.411tamponi –erano stati+10.386 e i tamponi 274.019 tamponi. Gli italiani e le italiane attualmente positive in questo momento sono 388.864. La Regione Emilia Romagna «comunica che dal totale dei casi confermati già comunicati sono stati eliminati 8 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare». La situazione ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 17/02/21 • Attualmente positivi: 388.864 • Deceduti: 94.540 (+369) • Dimessi/Guariti: 2.268.253 (+… - RaiNews : I dati sul #coronavirus in Italia - Agenzia_Ansa : #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sal… - tempoweb : Il bollettino di oggi #17febbraio sul #coronavirus: 12.074 contagi e 369 morti. Nel #Lazio sale l'indice RT… - folucar : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 369

Sono 12.074 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono, invece,. Sono stati in totale ...Sono 12.074 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono, invece,. Sono stati in totale (molecolari e antigenici) ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 17 febbraio, il totale di attualmente positivi è di 388.864, con una decrescita di ...Emergenza Coronavirus oggi 17 febbraio in Italia: 12mila casi e 370 morti in 24 ore, ecco i dati aggiornati e la situazione.