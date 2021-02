Chi è Serena Bortone: Biografia, Età, Carriera, Instagram, Oggi è un Altro Giorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Serena Bortone è una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva. Volto noto dei talk a carattere politico, è conosciuta per aver condotto Agorà su RaiTre. Attualmente conduce di Oggi è un Altro Giorno su RaiUno. Serena è risultata positiva al Covid ma asintomatica pertanto condurrà la trasmissione da casa! Chi è Serena Bortone? Nome: Serena Bortone Data di nascita: 8 Settembre 1970 Luogo di nascita: Roma Età: 49 Anni Segno zodiacale: Vergine Professione:Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva Altezza: 170 Cm Peso: 63 Kg Tatuaggi: Nessuno Profilo Instagram ufficiale: @SerenaBortone Seguici sul nostro profilo ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è una giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva. Volto noto dei talk a carattere politico, è conosciuta per aver condotto Agorà su RaiTre. Attualmente conduce diè unsu RaiUno.è risultata positiva al Covid ma asintomatica pertanto condurrà la trasmissione da casa! Chi è? Nome:Data di nascita: 8 Settembre 1970 Luogo di nascita: Roma Età: 49 Anni Segno zodiacale: Vergine Professione:Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva Altezza: 170 Cm Peso: 63 Kg Tatuaggi: Nessuno Profiloufficiale: @Seguici sul nostro profilo ...

