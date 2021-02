Berlusconi nonno per la 12esima volta: cicogna in arrivo per il figlio e la compagna (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La coppia formata da Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sta per avere un bambino? Ecco l’incredibile scoop sul terzogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli in dolce attesa? Lo scorso ottobre sono convolati a nozze, con una cerimonia super blindata nel centro di Milano. Un vero evento soltanto per pochissimi – anche per le misure di prevenzione – che ha suscitato grandissima curiosità. Luigi Berlusconi, terzogenito dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e di Veronica Lario e sua moglie Federica Fumagalli sarebbero in dolce attesa. I due si sono conosciuti negli anni universitari e non si sono mai più lasciati. L’incredibile scoop arriverà sul prossimo numero di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il Presidente di ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La coppia formata da Luigie Federica Fumagalli sta per avere un bambino? Ecco l’incredibile scoop sul terzogenito di Silvioe Veronica Lario. Luigie Federica Fumagalli in dolce attesa? Lo scorso ottobre sono convolati a nozze, con una cerimonia super blindata nel centro di Milano. Un vero evento soltanto per pochissimi – anche per le misure di prevenzione – che ha suscitato grandissima curiosità. Luigi, terzogenito dell’ex Presidente del Consiglio Silvioe di Veronica Lario e sua moglie Federica Fumagalli sarebbero in dolce attesa. I due si sono conosciuti negli anni universitari e non si sono mai più lasciati. L’incredibile scoop arriverà sul prossimo numero di Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini. Il Presidente di ...

