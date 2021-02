Alluvione Bitti, Solinas: “A breve ristori per i danni” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CAGLIARI – “Tutte le strutture regionali hanno lavorato alacremente affinché i danni subiti dai cittadini di Bitti venissero quantificati e indennizzati in tempi brevissimi. Perciò, già nei prossimi giorni, saranno aperti i termini per il perfezionamento delle istanze di contributo”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sull’alluvione del 28 novembre che ha colpito in particolare la comunità di Bitti, nel nuorese, causando la perdita di tre vite umane, allagamenti, smottamenti, frane e gravi danni alle abitazioni. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CAGLIARI – “Tutte le strutture regionali hanno lavorato alacremente affinché i danni subiti dai cittadini di Bitti venissero quantificati e indennizzati in tempi brevissimi. Perciò, già nei prossimi giorni, saranno aperti i termini per il perfezionamento delle istanze di contributo”. Ad annunciarlo il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sull’alluvione del 28 novembre che ha colpito in particolare la comunità di Bitti, nel nuorese, causando la perdita di tre vite umane, allagamenti, smottamenti, frane e gravi danni alle abitazioni.

