Torino, la lettura di un libro la salva dalle molestie sessuali del nonno (Di martedì 16 febbraio 2021) La vittima ha denunciato le molestie subite da anni dal nonno dopo aver letto il libro "Tredici", dal quale è stata tratta la serie Netflix. Ha deciso di denunciare il nonno dopo aver letto il libro "Tredici", che parla appunto di abusi su minori e problematiche adolescenziali. Ha solo 12 anni, appena entrata nella fase adolescenziale la vittima dall'identità tenuta segreta per protezione, eppure subiva abusi da quando aveva appena 7 anni. Era molto legata alla nonna, non voleva darle un dispiacere per ciò che stava succedendo, eppure non capiva molto bene come mai, quando questa andava a dormire, il nonno si comportava cosi stranamente. La convinceva ad accompagnarlo nel capanno degli attrezzi, per poi abusare di lei. La vittima sapeva che era qualcosa di ...

