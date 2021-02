Tomori: «Alla fine della stagione spero di poter festeggiare lo scudetto. Sul futuro…» (Di martedì 16 febbraio 2021) Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni della BBC del suo arrivo al Milan e della stagione con i rossoneri Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni della BBC del suo futuro e della stagione con il Milan. Le sue parole. FUTURO – «Sta ai due club decidere. L’esonero di Lampard? Da quando sono arrivato al Milan, penso solo al Milan. Quello che succede al Chelsea rimane al Chelsea». stagione – «Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al Milan e per il finale di stagione. Essere in un club storico come questo a lottare per la testa della classifica… Alla fine della stagione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Fikayo, difensore del Milan, ha parlato ai microfoniBBC del suo arrivo al Milan econ i rossoneri Fikayo, difensore del Milan, ha parlato ai microfoniBBC del suo futuro econ il Milan. Le sue parole. FUTURO – «Sta ai due club decidere. L’esonero di Lampard? Da quando sono arrivato al Milan, penso solo al Milan. Quello che succede al Chelsea rimane al Chelsea».– «Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al Milan e per il finale di. Essere in un club storico come questo a lottare per la testaclassifica…...

CCokina12 : RT @andreafabris96: ??? #Milan, Fikayo #Tomori ?????????????? alla #BBC: 'Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al Milan… - andreafabris96 : ??? #Milan, Fikayo #Tomori ?????????????? alla #BBC: 'Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al M… - milansette : Tomori alla BBC: 'Il mio futuro? Sta ai club decidere. Bisogna prendere provvedimenti per gli insulti razzisti sui… - sportli26181512 : Tomori alla BBC: 'Il mio futuro? Sta ai club decidere. Bisogna prendere provvedimenti per gli insulti razzisti sui… - MilanNewsit : Tomori alla BBC: 'Bisogna prendere provvedimenti per gli insulti razzisti sui social. Il mio futuro? Sta ai club de… -