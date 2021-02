Solinas “Sul passaporto sanitario i fatti ci hanno dato ragione”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “La Sardegna sta spegnendo i focolai della pandemia. Abbiamo bisogno di controllare gli accessi per evitare una nuova ondata. Spero che il governo sia al fianco dei sardi per garantirci salute e benessere”. Lo dice il governatore sardo Christian. mgg/red su Il Corriere della Città.

...le prime due tappe dello screening " dichiara il presidente della Regione Christian, in ... Sardi e sicuri è un modello efficace ed efficiente che continua a migliorare a ogni passo, sia......le prime due tappe dello screening " dichiara il presidente della Regione Christian, in ... Sardi e sicuri è un modello efficace ed efficiente che continua a migliorare a ogni passo, sia...Abbiamo bisogno di controllare gli accessi per evitare una nuova ondata. Spero che il governo sia al fianco dei sardi per garantirci salute e benessere”. Lo dice il governatore sardo Christian Solinas ...Il presidente sardo si dice ottimista dopo i primi risultati degli screening, nei prossimi giorni toccherà al Medio Campidano: “Abbassiamo la curva dei contagi, con i vaccini sarà possibile ritornare ...