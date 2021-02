Serra di marijuana | arrestato l’ex difensore Luigi Sartor

(Di martedì 16 febbraio 2021) Nuovi guai con la legge per. La Guardia di Finanza di Parma ha sorpresocalciatore assieme a un complice a curare 105 piante di(che sono state sequestrate) che aveva deciso di coltivare in un casolare abbandonato di Lesignano Palmia, piccola frazione della montagna parmense. A riportarlo è la Gazzetta di L'articolo

fanpage : L'ex calciatore di Serie A Luigi Sartor è stato arrestato - SPress24 : Arrestato l'ex calciatore Luigi Sartor: trovata serra con 106 piante di marijuana - Fra_Valente_cek : RT @ilmessaggeroit: Luigi Sartor arrestato, l'ex calciatore di Juventus, Inter, Roma e Parma coltivava una serra di marijuana - laprovinciacr : Serra di marijuana, ai domiciliari l'ex calciatore #Sartor - stebillo : RT @ilmessaggeroit: Luigi Sartor arrestato, l'ex calciatore di Juventus, Inter, Roma e Parma coltivava una serra di marijuana -

Ultime Notizie dalla rete : Serra marijuana

Il terzino è stato trovato dai finanziera assieme a un complice mentre stava curando la suamolto particolare: 106 piante diche aveva deciso di coltivare in un casolare abbandonato. ...Aveva messo su la piantagione in un casolare disabitato del parmense L'ex calciatore di Juventus, Roma e Parma, Luigi Sartor, è stato arrestato a Parma perché coltivava unadiinsieme ...PARMA - Guai per Luigi Sartor. L'ex calciatore tra le altre di Juventus, Inter e Roma, 46 anni, è stato arrestato dopo che la Guardia di Finanza di Parma lo ha 'pizzicato' mentre coltivava una serra ...Nel Parmense, con un complice coltivava oltre cento piante. Fu uno dei nomi della vicenda Calcioscommesse partita dalla Procura di Cremona nel 2011 ...