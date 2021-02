Sanchez Ds Granada | “Cercheremo di rendere vita difficile al Napoli La nostra forza è il gruppo”

ilnapolionline : Fran Sanchez (D.S. Granada): 'Le assenze degli azzurri? Non ci fidiamo il Napoli ha una grande Rosa' -… - InterMagazine2 : GRANADA – Il d.s. Sanchez: 'Il Napoli è una squadra di livello europeo, lo rispettiamo molto, Fabian Ruiz? E' un gi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GRANADA – Il d.s. Sanchez: 'Il Napoli è una squadra di livello europeo, lo rispettiamo molto, Fabian Ruiz? E' un giocat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GRANADA – Il d.s. Sanchez: 'Il Napoli è una squadra di livello europeo, lo rispettiamo molto, Fabian Ruiz? E' un giocat… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GRANADA – Il d.s. Sanchez: 'Il Napoli è una squadra di livello europeo, lo rispettiamo molto, Fabian Ruiz? E' un giocat… -

A Radio CRC è intervenuto Fran, direttore sportivo del. 'Non ci fidiamo delle assenze del Napoli - ha detto- Gattuso ha a disposizione una rosa importante. Il tecnico azzurro ha vasta esperienza, accumulata ...Napoli Calcio - Fran, direttore sportivo del, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare ...Sanchez direttore sportivo del Granada ha detto che non si fida delle assenze nel Napoli, cercheranno di rendere vita difficile, la loro forza è il gruppo.Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Fran Sanchez, direttore sportivo del Granada. “Non ci fidiamo delle assenze del Napoli – ha detto Sanchez – Gattuso ha a disposizione una rosa importante ...