La partita verrà disputato alla Red Bull Arena , stadio noto anche come Wals - Siezenheim. Il RB Salzburg gode dei favori del pronostico con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 2.20. Nelle ...

Red Bull Powertrains tra reclutamento tecnici e progetti sul 2025

Red Bull Powertrains 'suona' strano, perché l'abbinamento Red Bull al ruolo di motorista è inedito. Lo farà gestendo il lascito Honda, lo farà nella nuova struttura in fase di adeguamento a Milton ...

RED BULL REGIONAAALI RedBull.com F1 | Horner: “Se Hamilton si ritirasse, Verstappen primo nella lista di Wolff”

Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ritiene che Verstappen sia in cima alla lista di Toto Wolff in caso di ritiro di Hamilton ...

Red Bull vs Mercedes, è tutto nelle mani di Pérez

Red Bull vs Mercedes: la lotta tra le due scuderie potrebbe vedere una notevole novità grazie all'arrivo di Sergio Pérez nel team austriaco ...

