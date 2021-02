Nicola Savino | conduttore e autore radiofonico e televisivo

(Di martedì 16 febbraio 2021), il noto, conduce, insieme ad Alessia Marcuzzi, “Le iene“, in onda il martedì su canale 5. Classe 1967, da sempre affascinato dalla radio e dalla televisione, esordisce in radio nel 1983 con l’emittente Radio San Donato e poi a Beautiful Station, altra emittente concorrente della città di San Donato. Inizia, quindi, la sua gavetta da apprendistato nel mondo della radio. Si propone anche come dj nelle discoteche locali dell’hinterland milanese. Il punto di svolta è datato 1989, quando, con sua grande sorpresa, viene chiamato da Radio Deejay e inizia a curare la regia del programma “Viva Radio Deejay“, condotta da Marco Baldini e Rosario Fiorello, a cui si aggiunge anche “Baldini ama Laurenti“, con Marco Baldini, Luca Laurenti e Amadeus. Nel 1995 ...

zazoomblog : Nicola Savino che lavoro fa sua moglie Emanuela? - #Nicola #Savino #lavoro #moglie - GFucci58 : RT @tvzoomitalia: Nicola Savino: 'Io non ci sarò, ma il Festival sarà bellissimo' @NicoSavi @SanremoRai @redazioneiene - CronacaSocial : ?? Tutti conosciamo Nicola Savino, ma chi è la moglie del conduttore de #LeIene? Si chiama Manuela... LEGGI E GUARD… - raspa90 : RT @cheTVfa: Su Italia1 torna l'appuntamento con le inchieste de #LeIene insieme ad #AlessiaMarcuzzi e #NicolaSavino - cheTVfa : Su Italia1 torna l'appuntamento con le inchieste de #LeIene insieme ad #AlessiaMarcuzzi e #NicolaSavino -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Savino

Nella prima serata di oggi, martedì 16 febbraio, appuntamento con Le Iene , la trasmissione di Italia 1 che vedrà alla conduzione Alessia Marcuzzi e, con le voci fuori campo della Gialappa's Band . Tanti i servizi che segneranno il ritorno del programma di Davide Parenti, tra cui l'immancabile scherzo che ci farà sorridere e che ...Guardate: Deejay chiama Italia , con Linus e, vi aspetta da lunedì a venerdì alle 10 in diretta su Radio DEEJAY e On Demand quando vuoi tu . Impianti chiusi, il gestore da Linus: "...Le Iene, spunta Aurora Ramazzotti: anche lei in trasmissione nella puntata di stasera; il video è appena apparso sui social.Sono 221 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. Nelle ultime 24 ore ...