Napoli | guidatore evita posto di blocco | inseguimento folle a contromano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè avvenuto ieri sera lungo le strade di Marano. Un, alla vista di undi, ha fatto marcia indietro ed ha iniziato una fuga. A quel punto è scattato l’. Le forze armate hanno tentato quindi di schivare le auto nel senso ope sono finite fuori strada urtando prima sullo spigolo di un marciapiede e prendendo poi in pieno un auto in sosta. L’è avvenuto nella centralissima via Falcone dove ogni giorno si riuniscono i giovani. Ildirientrava quindi nelle operazioni di controllo del territorio in questo particolare momento. L'articolo proviene da ...

Napoli - Un inseguimento folle è avvenuto ieri sera, un guidatore ha iniziato una fuga contromano per non fermarsi al posto di blocco ...
Inseguimento contromano per le strade di Marano. I fatti nella tarda serata di ieri, nella centralissima via Falcone, zona tra le più frequentate dai giovani ...