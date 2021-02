Mission Impossible, il 7 e l’8 non verranno girati uno dietro l’altro: il motivo (Di martedì 16 febbraio 2021) I film 7 e 8 di Mission Impossible dovevano essere girati uno dietro l’altro, a causa degli impegni di Tom Cruise, però, questo sembrerebbe non essere più possibile. L’attore protagonista del famosissimo franchise, infatti, è impegnato per la promozione di “Top Gun: Maverick” e, questo, non permetterebbe al cinquantanovenne di prestarsi per le riprese in modo consequenziale dei due film. L’idea di Cristopher McQuarrie, che ha diretto anche altri film di Mission Impossible, era quella di girarli back-to-back: finito le riprese con la parte sette, via subito con l’ottava. Gli impegni di Tom Cruise, però, non permetteranno di girare Mission Impossibile 7 e 8 uno dietro l’altro e in modalità sequenziale. Gli obblighi ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 febbraio 2021) I film 7 e 8 didovevano essereuno, a causa degli impegni di Tom Cruise, però, questo sembrerebbe non essere più possibile. L’attore protagonista del famosissimo franchise, infatti, è impegnato per la promozione di “Top Gun: Maverick” e, questo, non permetterebbe al cinquantanovenne di prestarsi per le riprese in modo consequenziale dei due film. L’idea di Cristopher McQuarrie, che ha diretto anche altri film di, era quella di girarli back-to-back: finito le riprese con la parte sette, via subito con l’ottava. Gli impegni di Tom Cruise, però, non permetteranno di girareImpossibile 7 e 8 unoe in modalità sequenziale. Gli obblighi ...

