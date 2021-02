Lukaku-Ibrahimovic | ecco la possibile sanzione dopo la lite

capuanogio : #Lukaku sentito ieri dalla Procura #Figc in merito alla quasi rissa con #Ibrahimovic. Ha confermato di aver sentito… - gianpi36590925 : RT @ansacalciospor: +++ FLASH +++ Si va verso una squalifica a tempo per il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovìc, accusato di discrimina… - cauchi_mauro : RT @bravimabasta: Lukaku, interrogato dalla procura federale, ha escluso la matrice razzista degli insulti subiti da Ibrahimovic. Va da sé… - ale_rossi87 : @Tommasolabate @micheledalai Grande sognatore @Tommasolabate, dopo che Lukaku ha smentito le vostre ipotesi (o megl… - gianlucarossitv : 16.2.2021 Apprendo con favore che dopo #AntonioConte anche il Giovin Signore #AndreaAgnelli, dopo una settimana e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Ibrahimovic

Conte e Pioli,, Barella e Donnarumma: scontro totale tra nerazzurri e rossoneri. Ne abbiamo parlato con Riccardo Ferri: per lui 18 derby in Serie A con la maglia dell'Inter, tra ...... va in crisi troppo presto di fronte a Lautaro Martinez e. CHIELLINI (Juventus) 5 La brutta ...(Milan) 5 Se uno come lui scompare dalla partita vuol dire che la sua squadra è in crisi ...Le ultime sulla Juventus verso la sfida di Champions League contro il Porto, Ibrahimovic e Lukaku verso il patteggiamento per la rissa verbale nel derby di Coppa Italia, l'arresto dell'ex calciatore L ...Ravanelli: ”L’Inter squadra solida grazie ai cambiamenti di Conte” Lukaku e Lautaro () Ravanelli: ”L’Inter squadra solida grazie ai cambiamenti di Conte” A ...