Lockdown e variante covid | Crisanti | “Serve ultimo sacrificio”

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Bisogna fare poche cose ma chiare. Bisogna dire agli italiani che non è finita, bisogna chiamarli all’. Lo può chiamareo zona rossa, ma bisogna bloccare la trasmissione del virus”. Il professor Andrearibadisce la necessità di adottare nuove misure per arginare la diffusione del coronavirus e ridurre i rischi legati alla presenza delle varianti. “Bisogna fermare la trasmissione e accelerare i vaccini. Bisogna creare un programma per monitorare le varianti. L’Iss ha chiesto l’elemosina ai singoli laboratori, dicendo ‘fatelo con i soldi vostri’. Ma questo è un paese occidentale?”, dice a DiMartedì.si sofferma sul ruolo dei tecnici. “In altri paesi, i membri del Cts sono stati scelti all’esterno dell’apparato statale. In Inghilterra, gli esperti sono ...

Per la variante inglese nel Lazio sono stati identificati per ora soltanto 39 casi Francesco Vaia. Franceso Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, dice no al lockdown totale: ''Sono ..."Bisogna fare poche cose ma chiare. Bisogna dire agli italiani che non è finita, bisogna chiamarli all'ultimo sacrificio. Lo può chiamare lockdown o zona ...