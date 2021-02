Ippolito: «Lockdown? Chi fa il tecnico del governo eviti opinioni personali». Caos sullo sci, Draghi punta a una voce unica sulla pandemia (Di martedì 16 febbraio 2021) Il direttore scientifico dell’istituto Spallanzani di Roma difende il Cts sulla polemica della mancata riapertura degli impianti da sci. Giuseppe Ippolito, membro del comitato, in un’intervista al Corriere della Sera ha sostenuto che il Cts si era già espresso sull’argomento il 4 febbraio, dieci giorni prima quindi che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmasse lo stop delle attività fino al 5 marzo. Da membro del Cts, Ippolito critica chi aggiunge «valutazioni personali» ai pareri ufficiali. Indiretto ma chiaro il riferimento alle dichiarazioni del consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che ha invocato un Lockdown totale per contrastare, oltre all’aumento dei casi, anche il rischio di una maggiore diffusione del Coronavirus dato dalle varianti. Dichiarazioni che hanno ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Il direttore scientifico dell’istituto Spallanzani di Roma difende il Ctspolemica della mancata riapertura degli impianti da sci. Giuseppe, membro del comitato, in un’intervista al Corriere della Sera ha sostenuto che il Cts si era già espresso sull’argomento il 4 febbraio, dieci giorni prima quindi che il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmasse lo stop delle attività fino al 5 marzo. Da membro del Cts,critica chi aggiunge «valutazioni» ai pareri ufficiali. Indiretto ma chiaro il riferimento alle dichiarazioni del consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, che ha invocato untotale per contrastare, oltre all’aumento dei casi, anche il rischio di una maggiore diffusione del Coronavirus dato dalle varianti. Dichiarazioni che hanno ...

