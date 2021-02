Ilenia Fabbri: ai funerali presente anche l’ex marito (Di martedì 16 febbraio 2021) Ai funerali di Ilenia Fabbri, la donna uccisa sabato scorso da una persona ancora ignota, era presente anche l’ex marito, al momento indagato poiché sospettato di aver commissionato l’omicidio della donna. L’uomo è rimasto vicino a una delle uscite laterali per evitare l’attenzione mediatica, mentre la figlia Arianna ha dato lettura di una lettera alla madre, in sua memoria. Al funerale presenti poche persone, così come imposto dalle normative anti-Covid. Claudio Nanni è attualmente sospettato di aver assoldato un assassino per eliminare Ilenia Fabbri, con la quale aveva in corso una disputa legale per 100mila euro di risarcimenento, pari all’importi degli stipendi arretrati e mai retribuiti; stipendi che ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Aidi, la donna uccisa sabato scorso da una persona ancora ignota, era, al momento indagato poiché sospettato di aver commissionato l’omicidio della donna. L’uomo è rimasto vicino a una delle uscite laterali per evitare l’attenzione mediatica, mentre la figlia Arianna ha dato lettura di una lettera alla madre, in sua memoria. Al funerale presenti poche persone, così come imposto dalle normative anti-Covid. Claudio Nanni è attualmente sospettato di aver assoldato un assassino per eliminare, con la quale aveva in corso una disputa legale per 100mila euro di risarcimenento, pari all’importi degli stipendi arretrati e mai retribuiti; stipendi che ...

