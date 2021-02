Ilary torna in tv | Ma resto tre mesi

(Di martedì 16 febbraio 2021)Blasi ha svelato i primi dettagli sull'Isola dei Famosi 2021, di cui sarà al timone come conduttrice. Isola dei Famosi 2021,Blasi: “Sarà un ritorno alle radici” su Notizie.it.

L'emozione è tanta perBlasi : al timone de L'Isola dei Famosi 2021 per la prima volta nella sua carriera, la moglie del Puponein tv dopo un lungo periodo trascorso lontano dalle telecamere. E, alla soglia ...al centro della scena il talento e la devozione nei confronti del maestro facendo venir meno ... quando già dunque si può presupporre abbia avuto inizio l' Isola dei Famosi diBlasi. ...Ilary Blasi parla della sua Isola dei Famosi e svela un grande ritorno alla origini: 16 concorrenti, inviato e opinionisti.La prossima Isola dei famosi punta sull’effetto novità, in particolare grazie a un cast che non avrebbe mai sperimentato questo tipo di format ...