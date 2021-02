Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 16 febbraio 2021 (Di martedì 16 febbraio 2021) stasera, 16 febbraio 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata: il Governo Draghi è all’altezza delle aspettative? Riuscirà a risolvere i tanti problemi dell’Italia? Queste le domande a cui Mario Giordano cercherà di trovare risposta insieme alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nel corso delle tre ore di diretta, la trasmissione riaccenderà inoltre i riflettori sull’inchiesta relativa all’inefficacia delle mascherine e, con il contributo di Pierpaolo Sileri tornerà ad approfondire il tema delle cure domiciliari contro il Covid-19 e la situazione epidemiologica del Paese. A seguire, con storie e testimonianze, un’ampia pagina verrà dedicata al blocco degli ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 16 febbraio 2021), 16, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata: il Governo Draghi è all’altezza delle aspettative? Riuscirà a risolvere i tanti problemi dell’Italia? Queste le domande a cui Mario Giordano cercherà di trovare risposta insieme alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Nel corso delle tre ore di diretta, la trasmissione riaccenderà inoltre i riflettori sull’inchiesta relativa all’inefficacia delle mascherine e, con il contributo di Pierpaolo Sileri tornerà ad approfondire il tema delle cure domiciliari contro il Covid-19 e la situazione epidemiologica del Paese. A seguire, con storie e testimonianze, un’ampia pagina verrà dedicata al blocco degli ...

