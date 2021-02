Fuori dal Coro | anticipazioni e ospiti puntata di martedì 16 febbraio su Rete 4

(Di martedì 16 febbraio 2021)daldel programma di Mario Giordano in onda162021 su4. Continua l’appuntamento settimanale con il talk politico e di attualità del giornalista Mario Giordano, dal titolo “dal“. Il programma andrà in onda con una nuova162021 alle 21:20 su4. Nelladi stasera ci sarà un approfondimento sulle cure domiciliari contro il Covid con Pierpaolo Sileri. Poi si parlerà della casta dei magistrati e della mancanza di giustizia certa per i cittadini con un’intervista a Luca Palamara. Gli argomenti delladi16 ...

matteosalvinimi : Solidarietà allo scrittore ebreo Marek Halter, aggredito in casa a Parigi da due persone incappucciate. Libertà, de… - NicolaPorro : Nella partita aperta dal governo Draghi perdono un po’ tutti e, quindi, forse nessuno. Ma due partiti, anzi, due ti… - juventusfc : 47' | CRISTIANO! Dal limite, fuori di pochissimo! Poco prima ci aveva provato anche @AlvaroMorata di testa da buon… - sonoingenua_ : RT @imleonol_: “Prende si alza fa le sceneggiate se ne va dal letto” Chi ricorda ad ADUA che dopo aver dato ragione ad oppini,colui che h… - kfriedstripper : btw la vedo veramente troppo acida e completamente dal nulla, quindi qualcosa che non va c’è. però sta cagando vera… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuori dal

Mediaset Play

Ma la leader di FdI ha detto no ed è rimastagovernissimo, in compagnia solo di Alessandro Di Battista e di Nicola Fratoianni. Così 24 esponenti di destra con incarichi in FdI o comunque ...L'uomo del Quirinale, quindi, ha tiratotutto ciò che si porta dietro da oltre 40 anni, sin da prima del barbaro assassinio di suo fratello Santi, eribaltamento del sistema di alleanze che ...StampaAllarme varianti in tutta Europa, altri Paesi Ue chiudono. Piuttosto che pensare a sciare e mangiare fuori, anche in Italia dovremmo decidere un lockdown come è stato un anno fa a Codogno. Ormai ...E' sempre stato così, con piacevole e rare occasioni, come Liedholm o Ancelotti, ma anche Zoff e Pioli Alberto Cerruti ha parlato della lotta scudetto soffermandosi anche sul cammino della Juventus: ' ...