Famoso calciatore arrestato con oltre 50kg di stupefacenti (Di martedì 16 febbraio 2021) Nell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Beatrice Purita si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. #FOTO A FINE ARTICOLO Per lui non si tratta della prima volta in cui ha a che fare con la giustizia: il classe '75 nativo di Treviso nel 2011 era infatti finito in carcere in seguito all'inchiesta sul Calcioscommesse partita dalla Procura di Cremona. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Nel 2019 l'inchiesta per lui si era conclusa con la dichiarazione di prescrizione con il tribunale di Bologna che dichiarò estinta la sua partecipazione all'associazione a delinquere oggetto dell'inchiesta. L'ex calciatore di Serie A Luigi Sartor è stato arrestato perché coltivava una serra di marijuana. L'ex difensore di Juventus, Inter, Roma e Parma, oggi 46enne, è stato colto in flagrante lo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 16 febbraio 2021) Nell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice Beatrice Purita si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. #FOTO A FINE ARTICOLO Per lui non si tratta della prima volta in cui ha a che fare con la giustizia: il classe '75 nativo di Treviso nel 2011 era infatti finito in carcere in seguito all'inchiesta sul Calcioscommesse partita dalla Procura di Cremona. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Nel 2019 l'inchiesta per lui si era conclusa con la dichiarazione di prescrizione con il tribunale di Bologna che dichiarò estinta la sua partecipazione all'associazione a delinquere oggetto dell'inchiesta. L'exdi Serie A Luigi Sartor è statoperché coltivava una serra di marijuana. L'ex difensore di Juventus, Inter, Roma e Parma, oggi 46enne, è stato colto in flagrante lo ...

