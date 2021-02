Daydreamer, anticipazioni 16 febbraio 2021: Yigt inganna Sanem? (Di martedì 16 febbraio 2021) Trama Daydreamer oggi 16 febbraio 2021 con un ricco susseguirsi di eventi che potrebbero minare più di un rapporto. Sanem cosa deciderà di fare? Yigit ha ingannato Sanem? La puntata di oggi Daydreamer 16 febbraio 2021 andrà in onda solo di pomeriggio. Infatti non ci sarà il consueto appuntamento in prima serata su Canale 5 per lasciare spazio al calcio e la Champions League. Per consolare i fan della soap turca, gli spoiler della puntata di oggi che andrà in onda dalle ore 16.40 su Canale 5 daranno non poche soddisfazioni! Come oramai è risaputo, Can non si fida assolutamente dell'editore della fidanzata ed è fermamente convinto che l'uomo abbia un fine di natura sentimentale. Sanem comincia a dubitare la stessa ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 16 febbraio 2021) Tramaoggi 16con un ricco susseguirsi di eventi che potrebbero minare più di un rapporto.cosa deciderà di fare? Yigit hato? La puntata di oggi16andrà in onda solo di pomeriggio. Infatti non ci sarà il consueto appuntamento in prima serata su Canale 5 per lasciare spazio al calcio e la Champions League. Per consolare i fan della soap turca, gli spoiler della puntata di oggi che andrà in onda dalle ore 16.40 su Canale 5 daranno non poche soddisfazioni! Come oramai è risaputo, Can non si fida assolutamente dell'editore della fidanzata ed è fermamente convinto che l'uomo abbia un fine di natura sentimentale.comincia a dubitare la stessa ...

