Da Germaine Acogny a Kae Tempest | i Leoni di danza e teatro 2021

La Biennale di Venezia ha assegnato il Leone d'oro alla carriera per la danza 2021 alla danzatrice e coreografa franco - senegalese, quello d'argento alla nord - irlandese Oona ...E' la danzatrice e coreografa franco - senegalese, nota come "la madre della danza contemporanea africana", il Leone d'oro alla carriera per la Danza 2021. Alla danzatrice e coreografa nord - irlandese Oona Doherty, voce graffiante e ...I Leoni per la Danza 2021 sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia che ha accolto la proposta di Wayne McGregor, direttore del settore Danza. Germaine Acogny “è ...Facebook Shares E’ la carismatica danzatrice e coreografa franco-senegalese Germaine Acogny, nota in tutto il mondo come “la madre della danza contemporanea africana”, il Leone d’oro alla carriera per ...