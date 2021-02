Covid, Salvini: “Rinforzare il Cts con energie nuove” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Cts è “da rimpolpare, Rinforzare con energie nuove e idee nuove. Conosco tanti primari che il Covid non lo commentano in Tv ma lo combattono da una corsia di ospedale”. Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital dove, a proposito della vicenda delle piste da sci, ha affermato: “Questo era il modello Conte-Casalino dell’annuncio la sera che entrava in vigore lunedì. Con Draghi, appena sarà in carica, ho modo di pensare che cambieranno parecchie situazioni”. “La scelta la devi comunicare per tempo, va bene la salute, ma dalla sera alla mattina…La comunicazione giorno e notte di virologi, consulenti, scienziati che dicono uno e l’opposto dell’altro dovrà cambiare profondamente”, ha aggiunto Salvini, ammettendo che “Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Cts è “da rimpolpare,cone idee. Conosco tanti primari che ilnon lo commentano in Tv ma lo combattono da una corsia di ospedale”. Lo ha detto Matteoa radio Capital dove, a proposito della vicenda delle piste da sci, ha affermato: “Questo era il modello Conte-Casalino dell’annuncio la sera che entrava in vigore lunedì. Con Draghi, appena sarà in carica, ho modo di pensare che cambieranno parecchie situazioni”. “La scelta la devi comunicare per tempo, va bene la salute, ma dalla sera alla mattina…La comunicazione giorno e notte di virologi, consulenti, scienziati che dicono uno e l’opposto dell’altro dovrà cambiare profondamente”, ha aggiunto, ammettendo che “Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo ...

TizianaFerrario : Ma sulla base di quali dati scientifici #Salvini chiede in piena pandemia cambio dei tecnici CTS solo perché annunc… - matteosalvinimi : #Salvini: Cts? Sarebbe da rinforzare con energie nuove. Conosco tanti primari che non chiacchierano in tv, ma il Co… - fattoquotidiano : Salvini apre il fronte delle misure anti-Covid: “Il Cts non può cambiare idea in dieci giorni” - borzi_borzi : RT @mariandola: Grazie @matteorenzi, hai paralizzato l’Italia intera, mentre migliaia di persone morivano e continuano a morire! E per cosa… - Robertoruggine : @fattoquotidiano @amantovani71 @salvini_giacomo E se se la prendesse col covid?? -