Covid, l'allarme di Galli: "Reparto invaso da casi di varianti" (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - E' allarme varianti in Italia e in Lombardia dove, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall'assessore al Welfare Letizia Moratti, già il 30% dei positivi sono relativi ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - E'in Italia e in Lombardia dove, secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall'assessore al Welfare Letizia Moratti, già il 30% dei positivi sono relativi ...

fanpage : Allarme variante Covid: a Pescara tutte le scuole chiuse fino al 28 febbraio - Adnkronos : #Covid, allarme #varianti. Esperti: 'Rafforzare misure' - Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - GisellaPagano : Covid, allarme varianti in Italia. Esperti: rafforzare le misure - Politica - ANSA - Gazzettino : Varianti Covid, allarme di Galli: «Ho il reparto invaso, a breve avremo problemi più seri» -