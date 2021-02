Coronavirus, quattro Comuni della Lombardia finiscono in zona rossa fino al 24 febbraio. Chiuse tutte le scuole (Di martedì 16 febbraio 2021) Dalle ore 18 del prossimo pomeriggio, Castrezzato (nel Bresciano), Viggiù (nel Varesotto), Mede (nel Pavese) e Bollate (alle porte di Milano) diventeranno zona rossa fino al 24 febbraio. A stabilirlo è un’ordinanza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha firmato il documento dopo aver accertato insieme alle autorità sanitarie l’insorgenza di un cluster di contagio legato alla diffusione di varianti del Coronavirus. Il governatore, sentito il ministro della Salute Roberto Speranza, è dunque corso ai ripari in fretta e furia nel tentativo di contenere i danni. In particolare, l’ordinanza di Fontana stabilisce che, ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021, nei quattro Comuni ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Dalle ore 18 del prossimo pomeriggio, Castrezzato (nel Bresciano), Viggiù (nel Varesotto), Mede (nel Pavese) e Bollate (alle porte di Milano) diventerannoal 24. A stabilirlo è un’ordinanza del presidenteRegioneAttilio Fontana che ha firmato il documento dopo aver accertato insieme alle autorità sanitarie l’insorgenza di un cluster di contagio legato alla diffusione di varianti del. Il governatore, sentito il ministroSalute Roberto Speranza, è dunque corso ai ripari in fretta e furia nel tentativo di contenere i danni. In particolare, l’ordinanza di Fontana stabilisce che, ai sensi dell’articolo 3 del Dpcm del 14 gennaio 2021, nei...

