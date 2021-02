Coronavirus, 336 decessi in 24 ore. Aumentano i ricoveri giornalieri in terapia intensiva: 154 (ieri 122) (Di martedì 16 febbraio 2021) Il bollettino del 16 febbraio Aumentano i decessi da Coronavirus. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 336 le morti per Covid registrate in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 94.171 dall’inizio dell’epidemia. ieri i decessi erano stati 258. Aumentano anche i positivi ma con più tamponi: sono +10.386 i nuovi casi di Coronavirus con 274.019 tamponi. ieri erano stati +7.351 con 179.278 tamponi. Il numero di persone attualmente positive al virus in Italia rimane sotto la soglia dei 400 mila: sono 393.686. La situazione negli ospedali italiani I nuovi ingressi in terapia intensiva sono in aumento rispetto a ieri: 154 in 24 ore, contro i ... Leggi su open.online (Di martedì 16 febbraio 2021) Il bollettino del 16 febbraioda. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sono 336 le morti per Covid registrate in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 94.171 dall’inizio dell’epidemia.erano stati 258.anche i positivi ma con più tamponi: sono +10.386 i nuovi casi dicon 274.019 tamponi.erano stati +7.351 con 179.278 tamponi. Il numero di persone attualmente positive al virus in Italia rimane sotto la soglia dei 400 mila: sono 393.686. La situazione negli ospedali italiani I nuovi ingressi insono in aumento rispetto a: 154 in 24 ore, contro i ...

