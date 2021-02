Ci sarà un Trump candidato nel 2022. Ma non è chi pensate (Di martedì 16 febbraio 2021) Niente di meglio della North Carolina per avere un assaggio del caos interno al Partito repubblicano dopo la batosta elettorale e lo shock dell’assalto a Capitol Hill. In questo vecchio fortino repubblicano della West Coast è in corso una vera e propria crisi di nervi. Il senatore dello Stato Richard Burr, 66 anni, conservatore della vecchia guardia, bushiano di ferro, è stato fra i sette che hanno votato a favore del secondo impeachment dell’ex presidente Donald Trump con l’accusa di aver fomentato l’attacco al Congresso. L’impeachment non è passato, ma neanche il polverone nel partito, che contro Burr in North Carolina ha riversato una valanga. Tanto da aprire uno scenario inedito. Il seggio di Burr tornerà vacante nel 2022, quando qualcun altro dovrà prendere il suo posto alle elezioni di mid-term. Un nome si fa spazio in queste ore per la ... Leggi su formiche (Di martedì 16 febbraio 2021) Niente di meglio della North Carolina per avere un assaggio del caos interno al Partito repubblicano dopo la batosta elettorale e lo shock dell’assalto a Capitol Hill. In questo vecchio fortino repubblicano della West Coast è in corso una vera e propria crisi di nervi. Il senatore dello Stato Richard Burr, 66 anni, conservatore della vecchia guardia, bushiano di ferro, è stato fra i sette che hanno votato a favore del secondo impeachment dell’ex presidente Donaldcon l’accusa di aver fomentato l’attacco al Congresso. L’impeachment non è passato, ma neanche il polverone nel partito, che contro Burr in North Carolina ha riversato una valanga. Tanto da aprire uno scenario inedito. Il seggio di Burr tornerà vacante nel, quando qualcun altro dovrà prendere il suo posto alle elezioni di mid-term. Un nome si fa spazio in queste ore per la ...

... se ad aiutarla non ci sarà la volontà dei 164 Paesi membri. A cominciare dagli Stati Uniti, che, durante l'era Trump, hanno fatto tutto quello che potevano per paralizzare l'organizzazione simbolo ...

E alla difesa resterà l'altrettanto ininfluente Guerini: era trumpiano con Trump, ora è bideniano ... va detto che si tratta di una persona capace: e un mastino come lui sarà utile, per frenare ...

