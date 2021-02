“Chiudere tutto per due settimane”: l’ipotesi di Gimbe per fermare le varianti (Di martedì 16 febbraio 2021) Il lockdown è necessario per contrastare la diffusione delle varianti del Coronavirus che ormai rappresentano il 20% dei contagi? Dopo le dichiarazioni di Ricciardi i virologi si dividono. Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe spiega che uno stop di due settimane potrebbe dare la possibilità di riprendere con efficacia il controllo del tracciamento, meccanismo inceppato dall’avanzata dei contagi. Cartabellotta ha spiegato durante la trasmissione L’Italia s’è desta‘: “Al di là della sintonia con Ricciardi su una serie di idee, credo che il suo ragionamento sia allineato con quello che abbiamo pubblicato prima del periodo natalizio. La strategia che il governo ha assunto è quello della convivenza con il virus, varando misure per evitare la saturazione degli ospedali. Questo tipo di strategia possiamo portarla avanti per ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Il lockdown è necessario per contrastare la diffusione delledel Coronavirus che ormai rappresentano il 20% dei contagi? Dopo le dichiarazioni di Ricciardi i virologi si dividono. Nino Cartabellotta della Fondazionespiega che uno stop di duepotrebbe dare la possibilità di riprendere con efficacia il controllo del tracciamento, meccanismo inceppato dall’avanzata dei contagi. Cartabellotta ha spiegato durante la trasmissione L’Italia s’è desta‘: “Al di là della sintonia con Ricciardi su una serie di idee, credo che il suo ragionamento sia allineato con quello che abbiamo pubblicato prima del periodo natalizio. La strategia che il governo ha assunto è quello della convivenza con il virus, varando misure per evitare la saturazione degli ospedali. Questo tipo di strategia possiamo portarla avanti per ...

