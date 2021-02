Centri estetici aperti in zona rossa, il Tar annulla Dpcm: "Illegittimo e discriminatorio" (Di martedì 16 febbraio 2021) La Presidenza del Consiglio (Conte 2), tramite l’Avvocatura dello Stato, non ha saputo giustificare l’arbitrio, l’eccesso di potere, la discriminazione, l’irrazionalità, l’illogicità e l’illegittimità... Leggi su feedpress.me (Di martedì 16 febbraio 2021) La Presidenza del Consiglio (Conte 2), tramite l’Avvocatura dello Stato, non ha saputo giustificare l’arbitrio, l’eccesso di potere, la discriminazione, l’irrazionalità, l’illogicità e l’illegittimità...

tux_73 : Alcune rughe sul viso, alcune cicatrici sul ventre, alcune smagliature, non le porta la bellezza. Sono la testimoni… - blamekorn : RT @fsoglian: ??????? Per anni i centri estetici hanno adottato un #marketing tradizionale senza una vera strategia di #brandidentity e valor… - Stefyts64 : RT @fsoglian: ??????? Per anni i centri estetici hanno adottato un #marketing tradizionale senza una vera strategia di #brandidentity e valor… - fsoglian : ??????? Per anni i centri estetici hanno adottato un #marketing tradizionale senza una vera strategia di… - tosochris : RT @datamagazine_it: Centri estetici: il #marketing apre le porte dell'#innovazione. Ecco perché le #estetiste (ma non solo) dovrebbero abb… -