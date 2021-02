Casalino: “Non ho mai condiviso le bozze dei DPCM” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Io ho ricevuto attacchi incredibili, specialmente nell’ultimo periodo. Trovo brutto che mi attacchi un ex presidente del consiglio o altri leader politici, da una posizione di maggiore rilevanza della mia e senza che io potessi rispondere visto il ruolo che ricoprivo. Ma un attacco di Renzi per me è una medaglia al valore. Io ho fatto il Grande Fratello venti anni fa, ma viene citato come se avessi commesso un crimine“. Queste le dichiarazioni del portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte Rocco Casalino, intervenuto a Otto e mezzo su La7. “Noi abbiamo gestito la comunicazione in uno dei momenti più drammatici del Paese e le conseguenze di un nostro eventuale errore potevano avere gravi ripercussioni. Di errori non penso di averne fatti con la E maiuscola, ho dovuto gestire tante responsabilità e in tempi di pandemia c’era anche l’obiettivo di informare o far ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Io ho ricevuto attacchi incredibili, specialmente nell’ultimo periodo. Trovo brutto che mi attacchi un ex presidente del consiglio o altri leader politici, da una posizione di maggiore rilevanza della mia e senza che io potessi rispondere visto il ruolo che ricoprivo. Ma un attacco di Renzi per me è una medaglia al valore. Io ho fatto il Grande Fratello venti anni fa, ma viene citato come se avessi commesso un crimine“. Queste le dichiarazioni del portavoce dell’ex presidente del Consiglio Conte Rocco, intervenuto a Otto e mezzo su La7. “Noi abbiamo gestito la comunicazione in uno dei momenti più drammatici del Paese e le conseguenze di un nostro eventuale errore potevano avere gravi ripercussioni. Di errori non penso di averne fatti con la E maiuscola, ho dovuto gestire tante responsabilità e in tempi di pandemia c’era anche l’obiettivo di informare o far ...

