Cancro: come nutrire le cellule immunitarie (Di martedì 16 febbraio 2021) Un articolo pubblicato su Nature mostra come le sostanze chimiche nelle aree circostanti i tumori, note come microambiente tumorale, sovvertono il sistema immunitario e consentono al Cancro di sfuggire agli attacchi. Lo studio è stato condotto da un team di scienziati dell’UPMC Hillman Cancer Center e della University of Pittsburgh School of Medicine, guidati da Greg Delgoffe, Ph.D., professore associato di immunologia di Pittsburgh. Interrompendo l’effetto del microambiente tumorale sulle cellule immunitarie nei topi, i ricercatori sono stati in grado di ridurre i tumori, prolungare la sopravvivenza e aumentare la sensibilità all’immunoterapia. Il sistema immunitario è composto da molti tipi di cellule, principalmente le cellule T. Un tipo, chiamato ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 16 febbraio 2021) Un articolo pubblicato su Nature mostrale sostanze chimiche nelle aree circostanti i tumori, notemicroambiente tumorale, sovvertono il sistema immunitario e consentono aldi sfuggire agli attacchi. Lo studio è stato condotto da un team di scienziati dell’UPMC Hillman Cancer Center e della University of Pittsburgh School of Medicine, guidati da Greg Delgoffe, Ph.D., professore associato di immunologia di Pittsburgh. Interrompendo l’effetto del microambiente tumorale sullenei topi, i ricercatori sono stati in grado di ridurre i tumori, prolungare la sopravvivenza e aumentare la sensibilità all’immunoterapia. Il sistema immunitario è composto da molti tipi di, principalmente leT. Un tipo, chiamato ...

